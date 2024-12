Hockeyclub Huskies waagt zich als eerste op overdekte ijspiste in Beveren

Dan gaan we het ijs op, want in Beveren is dit weekend de ijspiste op de Grote Markt geopend. Hockeyclub Huskies uit Beveren mag de piste een eerste keer uittesten. De club speelt normaal op inlineskates, maar de jonge leden kunnen ook op het gladde ijs hun mannetje staan. De piste is trouwens voor het eerst volledig overdekt door een groot transparant dakzeil. Het is al de 22ste keer dat de ijspiste op de Grote Markt staat. Jaarlijks komen er zo'n vijftienduizend schaatsers langs.