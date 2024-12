Hockeyclub Huskies waagt zich als eerste op overdekte ijspiste in Beveren

Dan gaan we het ijs op, want ook in Beveren is dit weekend de ijspiste op de Grote Markt geopend. Het is inlineclub Huskies uit Beveren die de piste een eerste keer mag uittesten. En dat op een volledig overdekte ijsbaan, want de piste is voor het eerst volledig overkapt met een groot transparant dakzeil. Het is al de 22ste keer dat de ijspiste op de Grote Markt staat. Jaarlijks komen er zo'n vijftienduizend schaatsers langs. Nog tot en met zondag vijf januari kan je hier komen schaatsen.