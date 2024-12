Ho ho ho! Dan toch nog een Santa Walk in Sint-Niklaas op 21 december

De bekende Santa Walk door de straten van Sint-Niklaas zal dan toch nog doorgaan dit jaar. Dat laat de organisatie ons weten. U kent het beeld intussen. Bij de Santa Walk lopen er honderden kerstmannen door het stadscentrum. Het is een actie van Rotary Sint-Niklaas, en de opbrengst gaat naar een goed doel. Bij de laatste editie vorig jaar zei de organisatie dat het de laatste keer was. Maar omwille van het grote enthousiasme bij de mensen en de overweldigende vraag om het toch te laten plaatsvinden, komt er dan toch een vervolg. De elfde editie komt er dus. De datum is 21 december en dit jaar is het ten voordele van het Toontjeshuis. Dat is een huis waar mensen met een beperking zelfstandig en in groep samenwonen.