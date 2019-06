In de Gildestraat in Kruibeke heeft het gisterenmiddag gebrand. Het vuur ontstond in een kamer op de zolder en breidde snel uit. Het was een buurvrouw die rook opmerkte en de hulpdiensten verwittigde. De slaapkamer op de zolder brandde volledig uit en ook het dak raakte zwaar beschadigd. De rest van de woning liep waterschade op en het huis is onbewoonbaar verklaard. De oorzaak van de brand ligt naar alle waarschijnlijkheid aan een kortsluiting of een defect aan een laptop.