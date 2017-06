In Daknam bij Lokeren vieren ze vandaag de Trappistenfeesten. En traditioneel vloeit de Westmalle dan rijkelijk. Maar het wordt dit jaar sowieso een historische editie want voor Willy Vermeiren is het zijn laatste optreden als Champetter. Na 40 jaar trouwe dienst neemt zijn opvolger Bjorn Haegeman de fakkel over, of beter gezegd, de bel.