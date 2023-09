Het is een echt feestweekend in Dendermonde, want gisteren trok Katuit al door de straten in het centrum van de stad. De jaarlijkse reuzenommegang vindt traditioneel plaats op de laatste donderdag van augustus. 25.000 toeschouwers zakten daarvoor af naar de Ros Beiaardstad. Voor burgemeester Piet Buyse was het een bijzondere editie. Hij zat de laatste keer als burgemeester in de tribune.