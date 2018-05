Hinder verwacht door vakbondsacties morgen

Morgen trekken de drie grote vakbonden naar het centrum van Brussel om er te protesteren tegen de pensioenplannen van de regering. En dat zal de nodige hinder met zich meebrengen. Een groot aantal scholen blijft dicht, want veel leerkrachten betogen mee. Bij De Lijn wordt de betoging gevolgd door een stakingsactie van donderdag tot zondag. Maar ook morgen kan er al hinder zijn. De chauffeurs die wel komen opdagen, zullen worden ingezet op de belangrijkste assen. De NMBS verwacht geen hinder. Ook bij Bpost staakt een groot deel van het personeel. De brieven- en pakjesbedeling zal niet volgens schema verlopen. Van de afvalintercommunales in onze regio is Verko in Dendermonde de enige die een verstoorde ophaling verwacht. De directie voorziet wel inhaalrondes op donderdag en vrijdag.