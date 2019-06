Hilarisch! Supporters Eendracht Aalst nemen loopje met deze lijnrechter

Het taboe rond homo's in de voetbalwereld doorbreken, dat is één van de doelen van de kersverse nieuwe Mister Gay Belgium Matthias De Roover. Matthias is 26 en komt uit Lokeren. Zelf speelt hij voetbal bij FC Eksaarde. Hij haalde het in de finale voor onder meer van Niels Van Den Steen uit Erpe-Mere, die derde werd.