Als u trouwens nog naar een feestje of receptie moet vanavond, let dan maar goed op. Want vanaf vanavond gaat de politie massaal controleren op dronken rijden. Tijdens het “Weekend zonder alcohol achter het stuur” zullen maar liefst 128 politiezones extra controleacties houden. Zo’n actieweekend middenin de BOB-campagne is nodig, zegt de politie. Want sommige bestuurders kruipen nog altijd achter het stuur wanneer ze gedronken hebben. In 2016 waren er nog bijna 4.300 verkeersongevallen waar een dronken chauffeur bij betrokken was. Dat is een tiende van alle ongevallen op de weg. Bij die verkeersongevallen vielen bijna 5.700 slachtoffers, waaronder 35 doden. De actie loopt nog tot zes uur maandagochtend.