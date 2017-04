Nieuws Hevige woningbrand in Ninove, noodwoning voor gezin

In Ninove is zondagmorgen een huis volledig uitgebrand. Dat gebeurde aan de Nijverheidslaan. De bewoonster had de brand gelukkig tijdig opgemerkt. Daardoor kon ze, samen met haar drie kinderen, op tijd aan de vlammen ontkomen. De buren hebben de brandweer gebeld. Maar de brand was zo hevig dat het hele huis uitbrandde. Even dreigde het vuur nog over te slaan naar het huis van de buren, maar dat kon de brandweer verhinderen. De uitgebrande woning is onbewoonbaar. De gemeente heeft daarom een noodwoning vrijgemaakt voor het gezin.