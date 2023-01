Bij afvalintercommunale ILvA in Erembodegem stortte door de hevige regen een klein deel van een dak in. Dat gebeurde vanochtend rond negen uur. Eén van de steunbalken van de loodsen begaf het plots, waardoor een deel van de gevel dreigde in te storten. Gelukkig gebeurde dat niet. Er kwam ook heel wat water binnen in de loods. De loods is uit veiligheid volledig afgesloten voor alle personeel. Niemand raakte gewond en ook de materiële schade valt mee.