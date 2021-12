Hevige regen zet straten blank: Erpe-Mere plant nieuw wachtbekken

Twee Oost-Vlaamse jeugdhulporganisaties slaan de handen in elkaar om kwetsbare kinderen een nieuwe thuis te bieden. Samen gaan ze op zoek naar gezinnen die kinderen met emotionele en gedragsproblemen willen opvangen. Die kinderen verblijven nu in een leefgroep, maar de warmte van een gezin is eigenlijk onontbeerlijk voor de ontwikkeling van een kind, zeggen de organisaties. Het project is uniek in onze provincie. Alleen in Limburg kennen ze het concept al.