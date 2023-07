Hevige brand in loods met kermiswagen in Oordegem

X Goedenavond en welkom. In minder dan twee weken tijd heeft de federale gerechtelijke politie van Antwerpen meer dan elf ton cocaïne in beslag genomen. Goed voor een straatwaarde van zo'n 750 miljoen euro. Negen verdachten zitten voorlopig in de cel. Onder hen ook vijf mannen die in de Beverse deelgemeente Verrebroek zijn opgepakt. Vorige week maandag vielen de speurders daar binnen in een loods. Enkele uren voordien had de politie een lading van twee en een halve ton drugs onderschept in de Waaslandhaven.