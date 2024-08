Hevige ammoniakgeur 'gijzelt' bewoners van Lokers flatgebouw

In Lokeren is de brandweer massaal ter plaatse moeten komen voor een sterke ammoniakgeur in een appartementsgebouw op de Sportlaan. Enkele bewoners van dit flatgebouw sloegen alarm door een indringende stank. De brandweer zocht tijdlang naar de oorzaak ervan. Uiteindelijk werd die ook gevonden: een van de bewoners had ammoniak in z'n toilet gegoten, om die te ontstoppen. En dat zorgde voor een chemische reactie. De bewoners moesten op het terras blijven voor de veiligheid. Enkelen van hen hadden klachten over irritaties aan de luchtwegen en ogen, maar niemand moest naar het ziekenhuis. De brandweer heeft intussen de geur uit het gebouw verdrongen.