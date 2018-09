Heuse inbrakenplaag in Lokeren en Dendermonde

De streek rond Lokeren en Dendermonde wordt de afgelopen weken geplaagd door een reeks inbraken in bedrijven. Er is al sprake van een 25-tal inbraken. Opvallend is wel dat de inbraken vooral gepleegd worden in de vroege ochtend, tussen half zes en half zeven. Er is een verdachte in beeld en die draagt telkens dezelfde outfit. De politie van Lokeren verspreidde de beelden, en volgens onze informatie zijn ze de verdachte ook al op het spoor.