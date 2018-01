Actiegroep Doel 2020 is niet te spreken over de open brief die enkele rederijen uit de Antwerpse haven de wereld instuurden. In de brief staat dat een Saefthingedok de enige optie is voor de haven om mee te blijven spelen in de top van de internationale markt. Momenteel is er nog een breedgedragen onderzoek bezig waarin verschillende pistes voor het creëren van extra containercapaciteit worden onderzocht. Dat de rederijen die resultaten niet afwachten vinden de tegenstanders van het dok ongepast.