Het weer zit even niet mee, maar dat maakt het plezier op kamp er niet minder om

Dan gaan we nog even terug naar de vijfjarige Amélie uit Zottegem. Want de crowdfunding om het zieke meisje te steunen, heeft al bijna 18.000 euro opgebracht. Vorige vrijdag zag u in ons nieuws dat Amélie een ongeneeslijke hersentumor heeft. Ze heeft naar schatting nog een jaar te leven. Haar ouders waren een crowdfunding opgestart om haar nog een zo mooi mogelijk leven te geven. Amélie zou bijvoorbeeld heel graag nog eens naar Frankrijk willen. En de reportage op TV Oost heeft heel wat mensen geraakt, want het streefbedrag van 20.000 euro is bijna bereikt. Maar het kan dat er nog meer centjes zullen nodig zijn. Daarom blijft de steunpagina online zo lang dat Amélie nog leeft. Je vindt de pagina terug op steunactie.be.