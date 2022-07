Kledingketen H&M verlaat winkelstraat Warande in Beveren. Dat bevestigt schepen van Lokale Economie Filip Kegels (N-VA) aan onze redactie. Na Esprit verlaat nu ook een tweede grote keten de felgeplaagde winkelstraat. "Dat is zeer slecht nieuws, en niet goed voor het imago van de Warande", zegt schepen Kegels. "Wij hoopten de Warande binnenkort nieuw leven in te blazen, door de slechte bestrating aan te pakken. De gemeente wil van de straat openbaar domein maken en de straat helemaal heraanleggen. Maar nog niet alle akkoorden zijn rond. Er moet sowieso nog overleg komen met alle partijen, waaronder ook de bewoners." Ceusters Vastgoed is beheerder van de infrastructuur en de winkels in de Warande in opdracht van het internationale vastgoedaviesbureau CBRE. Ceusters bevestigt en betreurt ook het vertrek van H&M in Warande en benadrukt dat er wel degelijk actief en intensief wordt gezocht naar een nieuwe invulling voor de vrijstaande panden. Zowel eigenaar als beheerder hebben het beste voor met Warande, zo klinkt het, en zij zullen zich ten volle inzetten om hier een nieuwe dynamiek aan te geven. Dertien jaar geleden werd de Warande in Beveren met veel toeters en bellen geopend. Veel grote ketens vonden hun weg naar Beveren, maar ze schreven niet allemaal een succesverhaal. Jack&Jones, Esprit en nu ook H&M verlaten de straat. De Warande moest het paradepaardje worden van de gemeente, maar het werd eerder een zorgenkind. Het shoppingcenter in openlucht krijgt de panden maar moeilijk verhuurd, in de parkeergarage waren er waterlekken, en er gebeurden al talrijke ongevallen door de slechte bestrating. Vanavond meer in het TV Oost Nieuws.