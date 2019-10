Het Waasland heeft er een streekproduct bij: Wase whisky genaamd Ignis Templi

Het Waasland was al bekend om zijn Lokerse paardenworst en het Sint-Niklase Rynaertgebak, maar vanaf vandaag mag je daar ook de eerste Wase Whisky aan toevoegen. Na meer dan 3 jaar rijpen komt de Ignis Templi, want zo heet die gloednieuwe whisky, op de markt. En aan die bijzondere naam hangt trouwens een straf verhaal vast, want op de plek waar de whisky nu rijpt was vroeger een Keltische begraafplaats.