Goed nieuws uit Wetteren. Want de reuzen die sinds zondag uit de Sint-Gertrudiskerk verdwenen waren, zijn terecht. Gisteren kon u in ons nieuws nog zien dat het genootschap 'KeereWeerom' de verdwijning had opgeëist. In een brief aan de burgemeester vroegen ze onder meer dat de twee reuzen, en ook de andere wijkreuzen, in hun oorspronkelijke grandeur zouden hersteld worden. Deze voormiddag heeft de gemeente Reus en Reuzin dan terug in ontvangst kunnen nemen. Voor hun transport zijn ze uit elkaar gehaald, maar ze zijn niet beschadigd. Het zou gaan om een ludieke actie die de viering van de 400 jaar oude reuzen, op 15 oktober, in de verf moet zetten. De gemeente blijft erbij dat ze daar niet op voorhand van op de hoogte was.