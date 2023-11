Niet met de cultuurmobiel, maar wel met de boot. Zo is Sint-Maarten deze namiddag gearriveerd in Schellebelle voor zijn traditionele intrede. Want voor de kinderen is de tijd van het jaar weer aangebroken om te beginnen dromen van cadeautjes en veel lekkers. Want 11 november wordt Sint-Maarten gevierd. Voor cadeautjes was het nog wat vroeg, maar snoep was er wel. In overvloed zelfs, voor al die, hoe kan het ook anders, hele brave kinderen.