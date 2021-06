Het land herleeft: er mogen opnieuw weer een heel pak dingen meer

"Met respect voor de regels maken we er samen een mooie zomer van", zo klonk het vandaag bij het Nationaal Crisiscentrum. De coronacijfers blijven onverminderd verder dalen, en dat is hoopgevend nieuws voor de komende weken. In het hele land liggen er momenteel nog 968 patiënten op de COVID-afdelingen. Daarvan liggen er nu in totaal nog 27 in de ziekenhuizen in onze streek. Dat is opnieuw een daling met 6 ten opzichte van gisteren. De daling is het sterkst in Aalst. Daar vermindert het aantal patiënten op de COVID-afdelingen van 20 gisteren naar 17 vandaag. Vijf van hen hebben nog intensieve zorg nodig, ook dat zijn er 3 minder dan gisteren. In Dendermonde en in Zottegem blijft de situatie nagenoeg onveranderd maar is de druk de voorbije dagen ook al sterk afgenomen.