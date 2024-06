Het kneusje van Oost-Vlaanderen: Richard uit Wetteren haalde amper 66 stemmen

Gedeputeerde Leentje Grillaert is verkozen voor de kamer en dus zal ze stoppen als gedeputeerde. Haar partij cd&v is nu op zoek naar een opvolger. Die zal maar een half jaar aan de slag zijn, want in oktober zijn er provincieraadverkiezingen. En in december gaat de nieuwe provincieraad van start. Grillaert, die nu bevoegd is voor onder andere landbouw en toerisme in Oost-Vlaanderen, is vereerd om naar Brussel te trekken. Zaterdag komt de partij samen om een opvolger aan te duiden.