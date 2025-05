Het kittenseizoen is nauwelijks begonnen, of de kattenopvangcentra zitten al bijna vol. Toch al zeker bij het Wase Poezenhuisje in Beveren. Daarom zijn ze daar terug dringend op zoek naar opvanggezinnen, om voor de achtergelaten of verzwakte kittens te zorgen. Hoewel de sterilisatieplicht voor katten in onsd land al tien jaar van kracht is, blijft het aantal binnengebrachte nestjes nog altijd stijgen.