Een stevige portie glitter en glammer. Dat is wat je opnieuw kan verwachten in Hamme, want Cabaret Magiq opent opnieuw de deuren. En dat op een nieuwe locatie. Het theater in Parijse stijl was tot vorig jaar ondergebracht in een kleine rijwoning. Maar die werd stilaan te klein en daarom verhuisde de Hamse Moulin Rouge naar een oud fabriekspand. De hele coronaperiode lang werd er volop getimmerd en gedecoreerd. Nu is Cabaret Magiq helemaal klaar voor een heropening, mét een gloednieuwe show.