Het is officieel: Seppe, Johan, Karel en Peter strijden op 19 oktober voor titel van Prins Carnaval 2025

We dalen tientallen meters af in de zee. Naar de vissen, de koralen en de zeeschildpadden. Want in Haaltert stelt onderwaterfotograaf Danny Van Belle dit weekend zijn werk tentoon. Van Belle is een absolute krak in zijn vak, een wereldtopper. Al verschillende keren is hij met zijn foto’s en video’s in de prijzen gevallen, ook internationaal. Met deze tentoonstelling wil hij de mensen kennis laten maken met die fascinerende onderwaterwereld.