Het is druk bij de autokeuring, check de druktebarometer of maak een afspraak

Wie met de auto nog naar de keuring gaat, die maakt maar best op voorhand een afspraak. De autokeuringscentra in de regio hebben het namelijk heel druk. Afgelopen week stonden er in Erembodegem en in Sint-Niklaas soms lange files. Vanochtend in Sint-Niklaas was het aanschuiven tot voorbij de inrit. Er zijn verschillende redenen voor de drukte. Het voorjaar is sowieso drukker. Mensen moeten ook langer wachten op de levering van hun nieuwe auto, en daardoor blijven ze langer rijden met hun oude wagen. Maar die moet wel ieder jaar gekeurd worden, een nieuwe auto de eerste keer pas na vier jaar. De keuringscentra kampen ook met veel personeelsuitval door ziekte en corona. Moet je toch gaan, maak dan een afspraak. Dat kan al twee maanden op voorhand. Heb je geen afspraak, check dan de druktebarometer. En zorg voor wat ontspanning tijdens het wachten.