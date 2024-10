'Het Grote ideeënboek van amateurvoetbalclubs': Of hoe de toekomst van de jeugd te garanderen

Mensen die voltijds in dienst zijn van hun club, of amateurvoetballers niet meer betalen. Het zijn maar enkele suggesties uit 'Het Grote ideeënboek van amateurvoetbalclubs' van Stef Van Overstraeten. De journalist en auteur is al jarenlang actief binnen het voetbal. En doorheen de jaren heeft hij heel wat ideeën kunnen opdoen om de werking van de clubs naar een volgend niveau te tillen. Om zo, misschien wel het allerbelangrjikste, de toekomst van de jeugd te garanderen.