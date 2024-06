Nieuws Het Gesprek met lijsttrekkers Stephanie D'Hose en Alexander De Croo van Open Vld

U beslist op zondag 9 juni welke partij uw vertrouwen krijgt. U zegt dan wie u het liefste aan het roer ziet in Vlaanderen en in ons land. Dat is voor sommige mensen een evidente keuze, voor andere dan weer een heel moeilijke. Want waarvoor staan al die partijen? En wat willen ze vooral aanpakken op de beide niveau's? Om de mensen een beetje te leren kennen die dat voor u kunnen waarmaken, wordt het hoog tijd dat we ze aan u voorstellen, mocht dat nog nodig zijn. En we hebben het meteen ook over wat ze willen veranderen. En vanavond praten we met de lijsttrekkers van Open VLD. Alexander De Croo, uittredend premier en nu lijsttrekker voor de federale kieslijst en met Stefanie D’Hose, lijsttrekker voor de Vlaamse kieslijst.