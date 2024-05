Het Gesprek met lijsttrekkers Nicole De Moor en Vincent Van Peteghem van cd&v

In Sint-Niklaas is de eerste steen gelegd van het nieuwe Techniekhuis in Industriepark-Noord. Het is de start van de tweede fase van de totale renovatie. Het Techniekhuis is de werkplek van stadsmedewerkers die zorgen voor de openbare ruimte, de logistiek en de stadsgebouwen. Bij de eerste fase, zo'n 10 jaar geleden, werden hun kantoren al gerenoveerd. Vanaf vandaag wordt er dus een extra site bijgebouwd. Dat nieuwe gebouw zal gebruikt worden om nieuwe werk-, opslag- en facilitarie ruimtes te creëren. Duurzaamheid speelt een grote rol in dit project. In september volgend jaar zouden de werken moeten klaar zijn.