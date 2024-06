Het Gesprek met lijsttrekkers Freya Van den Bossche en Joris Vandenbroucke van Vooruit

We zijn weer wat dichter bij zondag 9 juni. Dan is het aan u om te kiezen in het stemhokje. En als u nog niet weet wélk bolletje u moet kleuren, dan kunnen wij u daar misschien een beetje inzicht in brengen. Want wij grasduinen bij TV Oost door de verschillende partijprogramma’s. In aanloop van de Vlaamse en federale verkiezingen ontvangen wij in deze studio de lijsttrekkers van de beide niveau's. In ‘Het Gesprek’ praten we met de twee kopstukken over hun speerpunten van hun partij. En vanavond is Vooruit aan de beurt. Joris Vandenbroucke, lijsttrekker voor de federale kieslijst en Freya Van den Bossche, lijsttrekker voor de Vlaamse kieslijst.