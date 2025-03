Het beste van de 95ste Zondagsstoet volgens de Oitgeranzjeirde Jury: een Mexicaanse ode aan Prins Enrico, vallende bladeren en de attributen van de Voil Jeanet

Laat ons nog even terugkeren naar die prachtige stoet van gisteren. 70 groepen deden er mee, en ze maken ook allemaal nog kans op een prijs. Welke groepen winnen, dat wordt straks om negen uur bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking. Maar wellicht zal de uitslag, zoals altijd, niet echt veel verschillen van de voorspelling van ‘Oitgeranzjeirde jury’. Dat is de officieuze uitslag, die meteen na de stoet wordt bekendgemaakt, en altijd al een hele goede barometer is geweest. Volgens hen vallen De Schoitkitten, Dest Goe Schief en Beschomt in de prijzen.