Herstructurering bij Dreamland en Dreambaby: ook vestiging in Beveren moet dicht

De vakbonden bij Tupperware in Aalst plannen voorlopig geen acties in de fabriek aan het Wijngaardveld. Ze wachten op communicatie van de lokale directie vooraleer iets te ondernemen. De toekomst van de Tupperware-fabriek in Aalst oogt niet rooskleurig. De producent van keukenspullen flirt namelijk met een faillissement. Het aandeel van Tupperware is gisteren op Wall Street gedaald met bijna vijftig procent. Het gaat al langer niet goed met Tupperware. Het bedrijf twijfelde eind vorig jaar al over haar voortbestaan. Een eventueel faillissement zou in onze regio zware gevolgen hebben. Als het bedrijf overkop zou gaan, dreigen zowat 260 mensen in de fabriek in Aalst hun baan te verliezen.