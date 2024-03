Herstructurering Barry Callebaut: "Constructieve houding, maar niet veel wijzer geworden"

Goed een half jaar na de grote ‘ontdoping’ in café ‘t Hemelrijk in Sint-Niklaas blijkt dat een groot deel van de aanvragen nog niet beantwoord is of geweigerd wordt. Vorig jaar organiseerde cafébaas Steve Vonck, in de nasleep van Godvergeten, een ontdoping in zijn café. Ongeveer 120 mensen vulden een vooropgestelde brief in met de vraag om zich uit de katholieke Kerk uit te schrijven. De café-uitbater ontving er deze week een veertigtal terug. Zo'n 30 mensen zijn effectief ontdoopt, de overblijvende niet, of nog niet, omdat niet alle gegevens compleet waren volgens het bisdom van Gent. Vonck vindt het zeer erg dat er na een half jaar maar zo weinig aanvragen behandeld zijn, en dat de mensen niet persoonlijk worden verwittigd.