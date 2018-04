Herstellingswerken Scheldebrug starten morgen

In de Nederhasseltstraat in Ninove is vanmorgen vroeg een man om het leven gekomen bij een woningbrand. De man van 67 zou in zijn garage aan het werk zijn geweest, toen de brand uitbrak. Die garage was omgebouwd tot hobbywerkplaats. Toen de man het vuur opmerkte, zou hij zijn vrouw nog verwittigd hebben om het huis te verlaten. Zelf liep hij terug naar binnen, maar keerde niet meer terug. Het parket heeft een wetsgeneesheer, een branddeskundige en het labo van de federale gerechtelijke politie aangesteld om de precieze omstandigheden van de brand en van het overlijden te onderzoeken. De vrouw van het slachtoffer werd in shock naar het ziekenhuis gebracht.