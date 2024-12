Heropstart Doel 4 uitgesteld tot maandag

De geplande heropstart van kernreactor Doel 4, die normaal vandaag zou plaatsvinden, is uitgesteld naar maandag. Dat blijkt uit communicatie van uitbater Engie. Doel 4 ligt al verscheidene maanden stil. Dit najaar werd in het kader van onderhoud schade vastgesteld aan de betonbewapening in de buitenschil van het reactorgebouw. Daarom was verder onderzoek nodig. Vorige week volgde er dan groen licht van het FANC, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle voor de heropstart. Die was gepland voor vandaag, maar wordt dus enkele dagen uitgesteld. De regering besliste vorig jaar om de reactoren Doel 4 en Tihange 3 langer in gebruik te houden. Aanvankelijk was er beslist om ze volgend jaar te sluiten. Maar nu zouden de reactoren toch nog tot 2035 stroom kunnen blijven leveren.