Engie Electrabel heeft de heropstart van kerncentrales Doel 1 en 2 uitgesteld tot december. Normaal zou dat in oktober gebeuren. In april dit jaar was door een lek in een reservekoelsysteem van Doel 1 nog radioactief water vrijgekomen. Daarom werd ook Doel 2 gecontroleerd. Er werd geen lek gevonden maar de leiding is wel aan vervanging toe. Doel 1 ligt nog uit tot 10 december, Doel 2 tot het einde van het jaar.