Herenhuis loopt zware schade op bij brand in Sint-Niklaas, 2 bewoners lichtgewond

Meer dan 400 tractoren van over heel Oost-Vlaanderen trekken massaal naar de Bijloke in Gent en blokkeren zo de volledige Gentse Stadsring. De maat is overvol en daarom voeren de boeren al heel de week acties in heel ons land. De gevolgen van het boerenprotest zijn groot, maar de omstandigheden waarin zij moeten werken de afgelopen jaren zijn nog veel groter, zo klinkt het. Maar het protest is vlot verlopen in Gent, de boeren volgen de opgelegde richtlijnen nauwkeurig op. Vanavond meer hierover in het TV Oost Nieuws of via www.tvoost.be.