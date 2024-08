Herder uit Aalst verliest meer dan dertig schapen door blauwtongvirus

Herder Ward De Cooman uit Aalst zit met de handen in het haar. Een vijfde van z'n kudde schapen is al gestorven door het blauwtongvirus. Ondanks dat hij zijn dieren laat vaccineren. Blauwtong is een virale aandoening die wordt overgedragen via knijten of zeer kleine muggen. Vooral schapen zijn er zeer vatbaar voor. Het aantal schapen en runderen dat besmet is met het blauwtongvirus blijft in onze regio in een sneltempo stijgen.