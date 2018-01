Herdenking drama Fabeltjesland

Nog in Aalst heeft burgemeester Christoph D’haese in deelgemeente Erembodegem een zaal laten ontruimen waar zo’n driehonderd feestvierders aanwezig waren. Het was een Afrikaans feest in de oude gebouwen van de Lidl op de Brusselsesteenweg. Het is niet de eerste keer dat er problemen in het pand waren. De huurster van het pand was al eens op de vingers getikt. De ontruiming verliep zonder problemen. De feestvierders waren niet allemaal afkomstig uit Aalst en zouden ook uit Brussel afgezakt zijn. Het pand wordt voortaan extra in de gaten gehouden en de burgemeester belooft overleg met de eigenaar van het pand.