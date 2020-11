Sint-Niklaas neemt een extra maatregel in de strijd tegen het coronavirus. Iedereen die er in een appartementsgebouw woont, moet vanaf volgende week maandag verplicht een mondmasker dragen in de gemeenschappelijke ruimten. Concreet gaat het dus over onder andere in de lift, de gangen en de inkomhal. Controleren of de mensen zich aan deze maatregel houden is natuurlijk geen sinecure, de burgemeester rekent dan ook op het verantwoordelijkheidsgevoel van z'n inwoners.