Heraanleg winkelwandelstraat De Warande in Beveren is klaar: "Mooi en positief verhaal"

In het centrum van Beveren is de heraanleg van winkelwandelstraat De Warande afgerond. Het wegdek werd volledig heraangelegd, en ook de gevels van de winkels hebben een nieuwe aankleding gekregen. De werken startten in december 2023 en liepen wat vertraging op door slechte weersomstandigheden en technische problemen, maar is nu volledig klaar. Er werd gewerkt in fases, om de hinder te beperken voor de shoppers en de winkeluitbaters. De vernieuwde straat moet nu mooier en gezelliger zijn om te winkelen en te wonen.