Heraanleg Edingseweg (N495) in Geraardsbergen begonnen

Het Agentschap Wegen en Verkeer is gestart met de heraanleg van de Edingseweg, of de N495, vlakbij het Vianeplein in Geraardsbergen. De stad is al sinds de zomer bezig met de heraanleg van het plein. Nu krijgt ook het stuk van de Edingseweg daar een opknapbeurt. Tijdens de werken zal het plaatselijk verkeer de werfzone kunnen passeren via tijdelijk verkeerslichten. Er komt een nieuwe fundering met daarop een nieuwe grond- en toplaag in asfalt. Ook de voetpaden worden vernieuwd. De werken aan de gewestweg zullen duren tot februari 2019. Het doorgaand verkeer moet in de beide richtingen omrijden via Herne en Galmaarden.