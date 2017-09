In Aalst heeft een keukenbrand gisteravond een woning in Park De Blieck volledig vernield. De brand brak iets over zes uur uit in een halfopen bebouwing in de straat. Een voorbijganger merkte de vlammen op en verwittigde onmiddellijk de hulpdiensten. Toen hij zag dat de bewoonster en haar kind in veiligheid waren, liep hij naar de buren om ook hen in veiligheid te brengen. De brandweer van Aalst was snel ter plaatse maar kon niet voorkomen dat de woning zware schade opliep. Burgemeester Christoph D'Haese kwam persoonlijk poolshoogte nemen en stelde alles in het werk om het getroffen gezin een noodwoning aan te bieden.