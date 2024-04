De 24-jarige Thomas Roels uit Waasmunster heeft een ticket beet voor het WK benchpress in het Amerikaanse Texas. Thomas heeft mucoviscidose, een aangeboren en erfelijke ziekte. Maar ondanks muco heeft hij toch het Belgisch record verbroken in de klasse tot 66 kilogram. Zo tilde hij maar liefst twee en halve keer z'n eigen lichaamsgewicht. Domper op de feestvreugde: de reiskosten naar het WK in Texas moet hij zelf bekostigen en die zijn erg duur. Daarom is hij nu met een steunactie gestart.De link naar de actiepagina is: https://steunactie.be/actie/thomas-naar-benchpress-worlds/-34119