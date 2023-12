Hellmut Lotti Goes Metal, Pommelien Thijs, Bart Peeters, Toto en De Heideroosjes op Rock Zottegem 2024

Festivalnieuws dan, want de Lokerse Feesten hebben hun eerste headliner bekend gemaakt voor de editie van volgend jaar. Op maandag 5 augustus zakken Pixies af naar de Grote Kaai. Net als in 2017 wordt het die avond meezingen op tijdloze klassiekers zoals “Where Is My Mind?”, “Here Comes Your Man” en “Debaser”. Ook Future Islands brengen diezelfde dag hun zeer aanstekelijke indiepop naar de Grote Kaai. De ticketverkoop start overmorgen om 12u.