Helft van de Belgen koopt niet meer online als terugzenden betalend wordt

Essenscia, de sectorfederatie van de chemie in ons land, laat weten bezorgd te zijn over de aanhoudende staking bij chemiebedrijf Ineos Phenol, in de Waaslandhaven. Die sleept nu al bijna 3 weken aan. De federatie waarschuwt voor de gevolgen ervan op het investeringsklimaat en op de werkgelegenheid. Bij Ineos in Doel werken 180 mensen. Essenscia roept de sociale partners op om tot een snelle oplossing te komen. De voorbije jaren is de sector er in ons land in geslaagd om een indrukwekkende reeks investeringen aan te trekken van wereldformaat, zo zegt de federatie. Maar het huidige conflict is geen goede zaak voor de concurrentiekracht van het bedrijf en bijgevolg ook niet voor het personeel.