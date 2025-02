Wie met de bus of tram moest vandaag heeft wellicht ook heel wat hinder ondervonden. Ongeveer de helft van de bussen van De Lijn reed uit in onze provincie. Er is veel ongerustheid bij bus- en tramchauffeurs over de plannen van de nieuwe federale regering. De stakingsbereidheid was het grootst in de steden, maar ook in dorpen en kleinere gemeenten reden veel bussen niet.