In Baasrode was er gisteren het Belgisch Kampioenschap voor Bellemannen, en dat is gewonnen door de belleman van Veurne. Joris Goens is de naam van de belleman, en hij werd al eerder Belgisch Kampioen in 2019. Goens moest samen met de andere kandidaten twee roepen uitvoeren: een roep over de eigen stad of de gemeente, en een verplichte roep. In totaal deden 15 kandidaten mee aan het BK Bellemannen. De tweede plaats was voor de belleman van Oudenaarde. Het brons was voor de belleman van Haaltert.