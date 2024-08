In Lokeren heeft Ddierenliefhebster Helena Vyt een boek geschreven over haar hond Boomer. De straathond uit de Spaanse Pyreneeën heeft in 2008 haar hart gestolen, maar is intussen overleden. Het boek is een eerbetoon aan hem en vertelt Boomers' bijzonder verhaal. De opbrengst gaat naar Dierenasiel Het Zilveren Mandje in Lokeren, waar Helena's nieuwe hond Lasse vandaan komt.